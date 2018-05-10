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10:06 (мск), источник: Volga News

Под Тольятти дальнобойщик получил обширные ожоги при взрыве газового баллона

Во вторник, 8 мая, в 14:54, по предварительным данным, на трассе М-5 неподалеку от с. Зеленовка Ставропольского района, водитель-дальнобойщик получил ожоги при взрыве газового баллона.

По предварительным данным, мужчина в возрасте около 47 лет остановился, чтобы пообедать и при разогреве пищи около машины у него взорвался газовый баллон от переносной плитки.

Пострадавший получил обширные ожоги рук, туловища и лица, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах. Для него была вызвана бригада скорой помощи из Тольятти. Прибывшие медики службы «03» оказали водителю помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

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