Под Тольятти дальнобойщик получил обширные ожоги при взрыве газового баллона
Во вторник, 8 мая, в 14:54, по предварительным данным, на трассе М-5 неподалеку от с. Зеленовка Ставропольского района,
Во вторник, 8 мая, в 14:54, по предварительным данным, на трассе М-5 неподалеку от с. Зеленовка Ставропольского района,
По предварительным данным, мужчина в возрасте около 47 лет остановился, чтобы пообедать и при разогреве пищи около машины у него взорвался газовый баллон от переносной плитки.
Пострадавший получил обширные ожоги рук, туловища и лица, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах. Для него была вызвана бригада скорой помощи из Тольятти. Прибывшие медики службы «03» оказали водителю помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.