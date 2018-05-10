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10:00 (мск), источник: Sputnik.by

Бесправник врезался на мотоцикле в столб — мужчина в реанимации

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Житель деревни Крытышын Ивановского района получил тяжелые травмы, попав в ДТП на мотоцикле, рассказали в Госавтоинспекции Брестской области.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел поздно вечером в среду. Мужчина, двигаясь на мотоцикле «ММВЗ» по улице Советской, совершил наезд на металлический столб приусадебного участка и опрокинулся. В результате происшествия 30-летний водитель получил тяжелые травмы и впоследствии был доставлен в реанимацию Ивановской ЦРБ.

По данным ГАИ, мотоциклист уже был лишен водительского удостоверения. Ранее привлекался 9 раз в административной ответственности, в том числе за езду в состоянии алкогольного опьянения. Для установления подробностей ДТП у пострадавшего взята кровь для проведения экспертизы.

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