В Красноярске школьница попала с квеста «Морг» в больницу

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел еще 29 марта, но данные поступили в Следственный комитет лишь 8 мая. По предварительным данным, 14-летняя школьница вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре «Морг», которую проводили неустановленные организаторы.

«Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом “сотрясение головного мозга” в КМБК № 20 имени И. С. Берзона», — говорится в релизе.

После выписки из больницы девушке назначили экспертизу, чтобы определить, насколько тяжелый вред был нанесен ее здоровью. Опрашиваются другие участники квеста и сотрудники, с которыми они держали связь до и во время игры.