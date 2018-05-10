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10:14 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске школьница попала с квеста «Морг» в больницу

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента со школьницей в Красноярске, которая во время прохождения квеста «Морг» получила сотрясение мозга и попала в больницу, сообщает в четверг региональный главк СК РФ.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел еще 29 марта, но данные поступили в Следственный комитет лишь 8 мая. По предварительным данным, 14-летняя школьница вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре «Морг», которую проводили неустановленные организаторы.

«Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом “сотрясение головного мозга” в КМБК № 20 имени И. С. Берзона», — говорится в релизе.

После выписки из больницы девушке назначили экспертизу, чтобы определить, насколько тяжелый вред был нанесен ее здоровью. Опрашиваются другие участники квеста и сотрудники, с которыми они держали связь до и во время игры.

Если будет найден состав какого-либо преступления, будет возбуждено уголовное дело.

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