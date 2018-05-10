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10:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Верещагино двое безработных ограбили магазин, украв дорогие духи

Сотрудники полиции задержали подозреваемых.

В Пермском крае в городе Верещагино двое безработных ограбили магазин.

9 мая посетители открыто похитили духи стоимостью в 2000 рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 33 лет. Оба мужчины не работают и ранее судимы.

«По факту грабежа сотрудники полиции Верещагино возбудили уголовное дело. Похищенный товар изъяли, его вернули законному владельцу. Идёт следствие», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Всего 9 мая в регионе сотрудники зарегистрировали 45 преступлений, 26 уже раскрыты.

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