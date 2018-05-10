В Верещагино двое безработных ограбили магазин, украв дорогие духи

9 мая посетители открыто похитили духи стоимостью в 2000 рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 33 лет. Оба мужчины не работают и ранее судимы.