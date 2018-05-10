В Верещагино двое безработных ограбили магазин, украв дорогие духи
Сотрудники полиции задержали подозреваемых.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых.
В Пермском крае в городе Верещагино двое безработных ограбили магазин.
9 мая посетители открыто похитили духи стоимостью в 2000 рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 33 лет. Оба мужчины не работают и ранее судимы.
«По факту грабежа сотрудники полиции Верещагино возбудили уголовное дело. Похищенный товар изъяли, его вернули законному владельцу. Идёт следствие», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Всего 9 мая в регионе сотрудники зарегистрировали 45 преступлений, 26 уже раскрыты.