В Уфе водитель на иномарке сбил возле остановки двух женщин
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 10 мая около 11.00 произошло серьезное ДТП с пострадавшими.
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 10 мая около 11.00 произошло серьезное ДТП с пострадавшими.
По информации
Предварительно установлено, что водитель за рулем машины «Фольксваген Пассат» сбил стоявших возле остановки двух женщин — 25 и 50 лет. Их госпитализировали.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.