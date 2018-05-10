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10:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе водитель на иномарке сбил возле остановки двух женщин

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 10 мая около 11.00 произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По информации пресс-службы регионального МВД, в дежурную часть поступило сообщение, что на улице 50 лет СССР совершен наезд на двух пешеходов. На место происшествия оперативно прибыли ближайшие экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что водитель за рулем машины «Фольксваген Пассат» сбил стоявших возле остановки двух женщин — 25 и 50 лет. Их госпитализировали.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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