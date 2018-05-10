В Сочи с вагона поезда сняли подростка-зацепера из Майкопа
Молодого человека во время отхода состава от станции увидела женщина, она позвонила начальнику поезда.
Молодого человека во время отхода состава от станции увидела женщина, она позвонила начальнику поезда.
В дежурную часть сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о подростке, находившемся на сцепке последнего вагона.
Парень успел проехать несколько десятков метров. Затем проводники впустили его через заднюю дверь в вагон, а на станции Сочи передали в руки правоохранителей. Выяснилось, что 16-летний житель Майкопа решил отправиться на заработки в Сочи. Он добрался автостопом до Лазаревского, а оставшийся путь решил преодолеть на сцепке вагона поезда, сообщили
С подростком провели профилактическую беседу. В его отношении составили административный протокол. Материалы правонарушения направили в комиссию по делам несовершеннолетних Гиагинского района Адыгеи. Через несколько часов парня передали матери под расписку.