В Сочи с вагона поезда сняли подростка-зацепера из Майкопа

Парень успел проехать несколько десятков метров. Затем проводники впустили его через заднюю дверь в вагон, а на станции Сочи передали в руки правоохранителей. Выяснилось, что 16-летний житель Майкопа решил отправиться на заработки в Сочи. Он добрался автостопом до Лазаревского, а оставшийся путь решил преодолеть на сцепке вагона поезда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.