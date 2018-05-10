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11:54 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи с вагона поезда сняли подростка-зацепера из Майкопа

Молодого человека во время отхода состава от станции увидела женщина, она позвонила начальнику поезда.

В дежурную часть сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о подростке, находившемся на сцепке последнего вагона.

Парень успел проехать несколько десятков метров. Затем проводники впустили его через заднюю дверь в вагон, а на станции Сочи передали в руки правоохранителей. Выяснилось, что 16-летний житель Майкопа решил отправиться на заработки в Сочи. Он добрался автостопом до Лазаревского, а оставшийся путь решил преодолеть на сцепке вагона поезда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

С подростком провели профилактическую беседу. В его отношении составили административный протокол. Материалы правонарушения направили в комиссию по делам несовершеннолетних Гиагинского района Адыгеи. Через несколько часов парня передали матери под расписку.

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