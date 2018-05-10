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10:37 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пожилая женщина потерялась 9 мая в центре Нижнего

Пенсионерка бродила в центре города в тапочках и халате.

Источник:

Волонтеры разыскивают родственников 82-летней Людмилы Cоколовой. Об этом сообщает ПСО «Волонтер» в социальных сетях.

Согласно информации, пожилая женщина в тапочках и халате бродила в центре города, около больницы № 5. На левой руке у нее было кольцо «Спаси и сохрани». Людмила Соколова не помнит адреса своего места жительства и контактов родственников.

В данный момент пожилая женщина госпитализирована в приемный покой больницы № 5. Сообщается, что ранее в лечебное учреждение потерявшаяся женщина не поступала.

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