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11:32 (мск), источник: РИА Крым

За минувшие сутки в Крыму горели павильон и многоэтажка

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Крыму произошло два крупных пожара. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил помощник начальника республиканского главка МЧС России Владимир Иванов.

Так, первое возгорание произошло в Армянске на девятом этаже многоэтажки. Пожар сопровождался сильным задымлением.

«Всего за сутки произошло два пожара, в результате которых никто не пострадал. Вчера в Армянске в 11.16 на улице имени Генерала Корявко произошел пожар в многоэтажном жилом доме: загорелась двухкомнатная квартира на девятом этаже. Огонь перекинулся на двери лифта и соседнюю квартиру, где выгорело порядка 40 кв м. Произошло очень сильное задымление», — сообщил Иванов.

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 36 человек из подъезда. Никто из жильцов дома не нуждался в помощи медиков. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

Еще один пожар, по словам Иванова, произошел в городе Саки на улице Советской.

«Сегодня в 2.34 горел торговый павильон недалеко от торгового комплекса “Центральный”. Площадь павильона — около 35 кв м, часть имущества была повреждена. Огонь был ликвидирован в 3.42», — добавил он.

Правоохранители выясняют причины пожара, рассматриваются различные версии.

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