Четыре человека госпитализированы после полицейской погони под Иркутском
Известно, что нарушитель — 27-летний житель города Ангарска.
Известно, что нарушитель — 27-летний житель города Ангарска.
Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого оказались госпитализированы четыре человека, в том числе два сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в
Инцидент произошел в поселке Железнодорожный Усольского района. Водитель Toyota неоднократно создавал аварийные ситуации и игнорировал требования об остановке. В результате патрульный автомобиль столкнулся с другой иномаркой, а виновник аварии вылетел в кювет. По информации очевидцев, водитель Toyota умышленно протаранил автомобиль ГИБДД.
Известно, что нарушитель — 27-летний житель города Ангарска. С 2010 года он 37 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе: за проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам и тонировку.