Четыре человека госпитализированы после полицейской погони под Иркутском

Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого оказались госпитализированы четыре человека, в том числе два сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в поселке Железнодорожный Усольского района. Водитель Toyota неоднократно создавал аварийные ситуации и игнорировал требования об остановке. В результате патрульный автомобиль столкнулся с другой иномаркой, а виновник аварии вылетел в кювет. По информации очевидцев, водитель Toyota умышленно протаранил автомобиль ГИБДД.