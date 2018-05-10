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11:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Четыре человека госпитализированы после полицейской погони под Иркутском

Известно, что нарушитель — 27-летний житель города Ангарска.

Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого оказались госпитализированы четыре человека, в том числе два сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в поселке Железнодорожный Усольского района. Водитель Toyota неоднократно создавал аварийные ситуации и игнорировал требования об остановке. В результате патрульный автомобиль столкнулся с другой иномаркой, а виновник аварии вылетел в кювет. По информации очевидцев, водитель Toyota умышленно протаранил автомобиль ГИБДД.

Известно, что нарушитель — 27-летний житель города Ангарска. С 2010 года он 37 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе: за проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам и тонировку.

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