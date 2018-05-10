В Челябинске арестованы 5 пособников террористов

«Сегодня, 10 мая 2018 года, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Вадима Хабирова, Рафиса Халилова, Руслана Фаткуллина, Даниса Абдрахманова и Амира Карымова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 апреля 2018 года, которым обвиняемым были продлены сроки содержания под стражей до 19 июня 2018 года: Хабирову, Фаткуллину и Карымову — на 2 месяца, Халилову и Абдрахманову — на 1 месяц 23 суток. Все они, таким образом, проведут под арестом 3 месяца 23 дня», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.