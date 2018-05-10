Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:32 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске арестованы 5 пособников террористов

Адвокаты настаивают на том, чтобы их выпустили из СИЗО.

Источник: Reuters

В Челябинске суд арестовал пятерых участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) — адвокаты настаивают, чтобы мужчин отпустили из-под стражи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, двоих пособников террористов задержали в начале февраля, спустя неделю — еще троих.

«Сегодня, 10 мая 2018 года, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Вадима Хабирова, Рафиса Халилова, Руслана Фаткуллина, Даниса Абдрахманова и Амира Карымова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 апреля 2018 года, которым обвиняемым были продлены сроки содержания под стражей до 19 июня 2018 года: Хабирову, Фаткуллину и Карымову — на 2 месяца, Халилову и Абдрахманову — на 1 месяц 23 суток. Все они, таким образом, проведут под арестом 3 месяца 23 дня», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Органами предварительного следствия все пятеро обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, запрещенной на территории РФ).

Все новости региона
 На Урале направлено в суд новое дело о финансовой пирамиде на 640 млн
Около 200 тыс. человек праздновали День Победы на улицах Челябинска
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Президент Сирии назвал фарсом сообщения о химической атаке
Победитель Кубка России не прошел лицензирование УЕФА
В городах проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь