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11:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Разбоем завершился дорожный конфликт в Ростове-на-Дону

Разбоем завершился дорожный конфликт в Октябрьском районе Ростова-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился ростовчанин, который заявил о нападении на него.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел на светофоре. Из соседнего автомобиля потерпевшего попросили закурить. После отказа между просившими и ростовчанином завязалась ссора, в ходе которой его вытащили из салона машины, избили, угрожая пневматическим пистолетом, забрали телефон и около 6000 рублей. Затем нападавшие скрылись на своем автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны двое молодых людей (26 и 19 лет), один из которых ранее был судим за грабеж.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

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