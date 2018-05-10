Разбоем завершился дорожный конфликт в Ростове-на-Дону
Разбоем завершился дорожный конфликт в Октябрьском районе
Разбоем завершился дорожный конфликт в Октябрьском районе
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился ростовчанин, который заявил о нападении на него.
Как выяснили правоохранители, инцидент произошел на светофоре. Из соседнего автомобиля потерпевшего попросили закурить. После отказа между просившими и ростовчанином завязалась ссора, в ходе которой его вытащили из салона машины, избили, угрожая пневматическим пистолетом, забрали телефон и около 6000 рублей. Затем нападавшие скрылись на своем автомобиле.
В ходе
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).