Разбоем завершился дорожный конфликт в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился ростовчанин, который заявил о нападении на него.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел на светофоре. Из соседнего автомобиля потерпевшего попросили закурить. После отказа между просившими и ростовчанином завязалась ссора, в ходе которой его вытащили из салона машины, избили, угрожая пневматическим пистолетом, забрали телефон и около 6000 рублей. Затем нападавшие скрылись на своем автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны двое молодых людей (26 и 19 лет), один из которых ранее был судим за грабеж.