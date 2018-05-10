Карманницы пытались обокрасть участников «Бессмертного полка» в Петербурге

9 мая сотни тысяч жителей Северной столицы с портретами воевавших родственников прошли колонной от Суворовского проспекта до Дворцовой площади. Злоумышленницы влились в толпу под видом участниц акции. Женщины залезли в карманы к 18-летней студентке РГПУ имени Герцена и 35-летней жительнице Кировской области, но вытащить мобильные телефоны у них не получилось. Карманниц задержали на месте.