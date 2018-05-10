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11:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Карманницы пытались обокрасть участников «Бессмертного полка» в Петербурге

Злоумышленницы орудовали в толпе вышедших на акцию людей.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге задержали двух карманниц, которые пытались незаметно обокрасть участников акции «Бессмертный полк», сообщают «Невские новости».

9 мая сотни тысяч жителей Северной столицы с портретами воевавших родственников прошли колонной от Суворовского проспекта до Дворцовой площади. Злоумышленницы влились в толпу под видом участниц акции. Женщины залезли в карманы к 18-летней студентке РГПУ имени Герцена и 35-летней жительнице Кировской области, но вытащить мобильные телефоны у них не получилось. Карманниц задержали на месте.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

По предварительным подсчетам, в акции «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие более миллиона человек.

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