Карманницы пытались обокрасть участников «Бессмертного полка» в Петербурге
Злоумышленницы орудовали в толпе вышедших на акцию людей.
Злоумышленницы орудовали в толпе вышедших на акцию людей.
В Петербурге задержали двух карманниц, которые пытались незаметно обокрасть участников акции «Бессмертный полк», сообщают «Невские новости».
9 мая сотни тысяч жителей Северной столицы с портретами воевавших родственников прошли колонной от Суворовского проспекта до Дворцовой площади. Злоумышленницы влились в толпу под видом участниц акции. Женщины залезли в карманы к 18-летней студентке РГПУ имени Герцена и 35-летней жительнице Кировской области, но вытащить мобильные телефоны у них не получилось. Карманниц задержали на месте.
В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
По предварительным подсчетам, в акции «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие более миллиона человек.