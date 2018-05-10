Житель Лепеля заработал на незаконной перепродаже автомобилей более Br45 тыс

Незаконная предпринимательская деятельность 30-летнего мужчины попала в поле зрения работников Новополоцкого межрайонного отдела финансовых расследований. Выяснилось, что лепельчанин в 2017—2018 годах занимался куплей-продажей бывших в употреблении автомобилей без регистрации в качестве субъекта хозяйствования.

Для реализации приобретенных авто по более высокой цене мужчина размещал в социальных сетях фотографии, на которых он позирует на фоне продаваемой машины. Это ускорило процесс изобличения незаконного предпринимателя. К слову, прежде он работал легально, но затем решил уйти в теневой бизнес, чтобы не платить налоги.