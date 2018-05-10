Обвиняемый в убийстве школьницы братчанин помещён под стражу
В Братске по решению суда под стражу помещён безработный 26-летний местный житель, который обвиняется в убийстве 16-летней школьницы.
В Братске по решению суда под стражу помещён безработный 26-летний местный житель, который обвиняется в убийстве 16-летней школьницы.
Как сообщает 10 мая 2018 года
Напомним, тело пропавшей без вести 16-летней братчанки 5 мая полицейские обнаружили в одном из заброшенных зданий города. Следователи СКР и сотрудники полиции в кратчайшие сроки раскрыли преступление, задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).