Обвиняемый в убийстве школьницы братчанин помещён под стражу

Как сообщает 10 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, на допросе обвиняемый пояснил следователям, что задушил свою знакомую, а затем надругался над ее телом. Мотивы преступления устанавливаются, назначен ряд судебных экспертиз. Известно, что мужчина ранее употреблял наркотические вещества.