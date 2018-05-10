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11:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Обвиняемый в убийстве школьницы братчанин помещён под стражу

В Братске по решению суда под стражу помещён безработный 26-летний местный житель, который обвиняется в убийстве 16-летней школьницы.

Как сообщает 10 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, на допросе обвиняемый пояснил следователям, что задушил свою знакомую, а затем надругался над ее телом. Мотивы преступления устанавливаются, назначен ряд судебных экспертиз. Известно, что мужчина ранее употреблял наркотические вещества.

Напомним, тело пропавшей без вести 16-летней братчанки 5 мая полицейские обнаружили в одном из заброшенных зданий города. Следователи СКР и сотрудники полиции в кратчайшие сроки раскрыли преступление, задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

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