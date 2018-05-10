В Челябинской области предъявлено обвинение организатору и исполнителям убийства главы Копейска

Как уже сообщало Накануне.RU, о раскрытии убийства главы Копейска Сергея Вялова в феврале текущего года сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев.

Вялов был убит у подъезда своего дома в августе 1995 года. По версии следствия, обвиняемые организовали и совершили убийство главы города, в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества.

В настоящий момент все четверо обвиняемых отбывают наказание за совершение других преступлений. Еще один участник объявлен в международный розыск.