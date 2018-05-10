Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Дочери Алсу записали кавер-версию ее песни
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области предъявлено обвинение организатору и исполнителям убийства главы Копейска

На Южном Урале предъявлено обвинение организатору и исполнителям убийства главы Копейска, совершенного в 1995 году, сообщили НаканунеRU в пресс-службе регионального СК.

Как уже сообщало Накануне.RU, о раскрытии убийства главы Копейска Сергея Вялова в феврале текущего года сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев.

Вялов был убит у подъезда своего дома в августе 1995 года. По версии следствия, обвиняемые организовали и совершили убийство главы города, в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества.

В настоящий момент все четверо обвиняемых отбывают наказание за совершение других преступлений. Еще один участник объявлен в международный розыск.

Кроме того, проверяется их причастность к совершению ряда особо тяжких преступлений в период 1994 — 2000 годов.

Все новости региона
"Силовым машинам" олигарха Мордашова государство поможет уже в этом году
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Президент Сирии назвал фарсом сообщения о химической атаке
Победитель Кубка России не прошел лицензирование УЕФА
В городах проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь