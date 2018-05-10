Полиция начала проверку ДТП на трассе Омск — Русская Поляна

Ночью с 9 на 10 мая в 0:34 на автомобильной дороге столкнулись «Мерседес Е300» и «Киа Соренто». Предварительно установлено, что водитель немецкого автомобиля 1980 года рождения в районе 14-го километра трассы выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.