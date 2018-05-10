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11:40 (мск), источник: СуперОмск

Полиция начала проверку ДТП на трассе Омск — Русская Поляна

По факту ДТП, произошедшем на трассе Омск — Русская Поляна, начата полицейская проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Ночью с 9 на 10 мая в 0:34 на автомобильной дороге столкнулись «Мерседес Е300» и «Киа Соренто». Предварительно установлено, что водитель немецкого автомобиля 1980 года рождения в районе 14-го километра трассы выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Оба водителя и пассажирка «Киа» 1960 года рождения были госпитализированы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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