Трое жителей Уфы расплачивались в магазинах фальшивками в 5 тысяч рублей

Прокуратура Башкирии обвинила троих жителей Уфы в сбыте фальшивых купюр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, уфимка купила в Московской области не менее 90 фальшивых пятитысячных купюр, привезла их в Уфу и хранила у себя дома.

Чтобы их потратить женщина привлекла своих знакомых. Злоумышленники несколько месяцев расплачивались в магазинах фальшивыми деньгами.

Во время очередной покупки на фальшивую купюру продавец супермаркета вызвала полицию.