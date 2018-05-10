Трое жителей Уфы расплачивались в магазинах фальшивками в 5 тысяч рублей
Так продолжалось несколько месяцев.
Так продолжалось несколько месяцев.
Прокуратура Башкирии обвинила троих жителей Уфы в сбыте фальшивых купюр, сообщает
По версии следствия, уфимка купила в Московской области не менее 90 фальшивых пятитысячных купюр, привезла их в Уфу и хранила у себя дома.
Чтобы их потратить женщина привлекла своих знакомых. Злоумышленники несколько месяцев расплачивались в магазинах фальшивыми деньгами.
Во время очередной покупки на фальшивую купюру продавец супермаркета вызвала полицию.
Обвиняемые признали вину. Все они находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд .