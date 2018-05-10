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11:33 (мск), источник: АиФ Уфа

Трое жителей Уфы расплачивались в магазинах фальшивками в 5 тысяч рублей

Так продолжалось несколько месяцев.

Прокуратура Башкирии обвинила троих жителей Уфы в сбыте фальшивых купюр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, уфимка купила в Московской области не менее 90 фальшивых пятитысячных купюр, привезла их в Уфу и хранила у себя дома.

Чтобы их потратить женщина привлекла своих знакомых. Злоумышленники несколько месяцев расплачивались в магазинах фальшивыми деньгами.

Во время очередной покупки на фальшивую купюру продавец супермаркета вызвала полицию.

Обвиняемые признали вину. Все они находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд .

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