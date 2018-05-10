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12:02 (мск), источник: Коммерсантъ

На Дону директор ООО «Донэкс» не выплатил 13 млн рублей зарплаты работникам

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Донэкс» возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, директор компании с апреля 2017 по февраль 2018 полностью не выплатил зарплату более чем 187 работникам на общую сумму 13 млн руб.

«Игнорируя законные права и интересы работников и располагая денежными средствами, он не принял меры к оптимизации расходов и осуществлял безналичные расчеты, минуя расчетный счет общества», — говорится в сообщении.

Сейчас уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

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