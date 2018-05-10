На Дону директор ООО «Донэкс» не выплатил 13 млн рублей зарплаты работникам
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По информации ведомства, директор компании с апреля 2017 по февраль 2018 полностью не выплатил зарплату более чем 187 работникам на общую сумму 13 млн руб.
«Игнорируя законные права и интересы работников и располагая денежными средствами, он не принял меры к оптимизации расходов и осуществлял безналичные расчеты, минуя расчетный счет общества», — говорится в сообщении.
Сейчас уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.