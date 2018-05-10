В Сочи двое туристов упали со склона, один из них погиб
Это произошло 9 мая на горнолыжном курорте «Горки Город».
Это произошло 9 мая на горнолыжном курорте «Горки Город».
В спасательный отряд в 15:20 позвонил сотрудник курорта и рассказал, что двое туристов во время прогулки в
К моменту приезда сотрудников Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России на месте уже работали спасатели и медик горного курорта. Врач проводил
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали тело к служебному автомобилю, вывезли его из леса и передали следователям СК. Погибшим оказался сочинец 1985 года рождения.
Состояние второго пострадавшего, 31-летнего сочинца, удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась. Как позже рассказал мужчина, он с приятелем поднимался по запрещенному для прохода участку