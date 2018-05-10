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11:52 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи двое туристов упали со склона, один из них погиб

Это произошло 9 мая на горнолыжном курорте «Горки Город».

В спасательный отряд в 15:20 позвонил сотрудник курорта и рассказал, что двое туристов во время прогулки в горно-лесной местности упали с крутого склона. Один из них получил серьезные травмы и ему требуется помощь в транспортировке.

К моменту приезда сотрудников Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России на месте уже работали спасатели и медик горного курорта. Врач проводил сердечно-легочную реанимацию, но из-за того, что пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника и был в очень тяжелом состоянии, реанимационные мероприятия не принесли результата. Мужчина скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали тело к служебному автомобилю, вывезли его из леса и передали следователям СК. Погибшим оказался сочинец 1985 года рождения.

Состояние второго пострадавшего, 31-летнего сочинца, удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась. Как позже рассказал мужчина, он с приятелем поднимался по запрещенному для прохода участку горно-лесной местности, оборудованному предупреждающими знаками.

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