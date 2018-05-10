8-летнюю девочку спасли пожарные в Городце
Пожар произошел 9 мая.
Пожар произошел 9 мая.
8-летнюю девочку спасли пожарные в Городце. Об этом сообщает
Пожар в доме на улице Электрическая начался около 3 часов ночи. К моменту прибытия пожарных горела надворная постройка и крыша дома. В одной из комнат пожарные обнаружили ребенка. С отравлением дымом и ожогами 1 степени девочку госпитализировали.
Дом и надворные постройки сгорели. Площадь пожара — 104 кв.м. Причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.