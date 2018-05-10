Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Дочери Алсу записали кавер-версию ее песни
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
11:38 (мск), источник: Newsroom24.ru

8-летнюю девочку спасли пожарные в Городце

Пожар произошел 9 мая.

8-летнюю девочку спасли пожарные в Городце. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в доме на улице Электрическая начался около 3 часов ночи. К моменту прибытия пожарных горела надворная постройка и крыша дома. В одной из комнат пожарные обнаружили ребенка. С отравлением дымом и ожогами 1 степени девочку госпитализировали.

Дом и надворные постройки сгорели. Площадь пожара — 104 кв.м. Причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Все новости региона
 Объявлена причина возгорания маршрутки на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
«Поезд Победы» прибыл в Нижний Новгород
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Президент Сирии назвал фарсом сообщения о химической атаке
Победитель Кубка России не прошел лицензирование УЕФА
В городах проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь