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12:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Банкира взяли в Москве для отправки в Казахстан

Глава «Алма групп» задержан по линии Интерпола.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Известный казахстанский банкир Жомарт Ертаев в минувшую субботу был задержан в Москве по разыскному ордеру Интерпола. На родине ему вменяется особо крупное мошенничество, которое, по версии правоохранителей, Жомарт Ертаев совершил во время работы советником председателя правления АО Bank RBK. По материалам расследования он пролоббировал выдачу заведомо невозвратного кредита в размере $80 млн.

О том, что Жомарт Ертаев был задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола Казахстана, сегодня сообщила пресс-служба МВД страны. Напомним, иномарку известного банкира и машину с его охраной блокировали в районе «Москва-Сити» около шести часов вечера автомобили, в которых находились сотрудники розыскного отдела МУРа, Росгвардии и спецбатальона ГИБДД. Сопровождавших Жомарта Ертаева людей после проверки документов отпустили, а его самого задержали. В соответствии с законодательством он может быть помещен под экстрадиционный арест на время решения вопроса о его выдаче Казахстану.

В Казахстане Жомарту Ертаеву инкриминируется особо крупное мошенничество.

Он, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.
Пресс-служба МВД Казахстана

Напомним, в середине прошлого года Национальный банк Казахстана заявил о существовании серьезных проблем у Bank RBK, а также Qazaq Banki, где ранее также работал господин Ертаев. Осенью у банков были приостановлены лицензии, а 3 ноября 2017 года в ходе заседания политсовета партии «Нур Отан» президент страны Нурсултан Назарбаев заявил: «Я эту проблему хорошо знаю, и что там происходит, тоже знаю».

«Это тот же вопрос воровства со стороны акционеров для финансирования своих людей. Мы всех приведем в чувство акционеров, — обещал господин Назарбаев.

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— Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка. Акционеры, и особенно физлица, смогут получить свои средства. Сейчас правительство активно работает с Нацбанком. Вопрос в том, что Bank RBK будет сохраняться.

Следует отметить, что кроме Жомарта Ертаева некоторое время в руководство банка в качестве независимого директора входила и его супруга Нургуль. На данный момент ситуация с банком RBK практически нормализовалась: после подписания соглашения между Bank RBK, правительством, Национальным банком и совладельцем группы компаний «Казахмыс» Владимиром Кимом, которые докапитализировали банк и очистили его баланс путем передачи «плохих» кредитов на общую сумму 603 млрд тенге ТОО «Специальная финансовая компания DSFK».

Жомарт Ертаев в разные годы возглавлял Альянс-банк и Евразийский банк, являлся консультантом совета директоров Bank RBK и Qazaq Banki, а также гендиректором «Алма ТВ».

Александр Константинов, Астана; Александр Александров

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