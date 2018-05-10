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13:21 (мск), источник: ТАСС

В Ростове-на-Дону на 12 лет осудили экстремиста, планировавшего взрыв в Ставрополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. /ТАСС/. Уроженец Дагестана Рамазан Рамазанов, обвиняемый в подготовке к теракту в Ставрополе и хранении взрывчатых веществ, приговором Северо-Кавказского окружного военного суда признан виновным.

Его осудили на 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель военного суда Алена Катькало.

«Суд счел убедительными представленные обвинением доказательства в том, что Рамазанов являлся сторонником террористической организации “Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) и хранил взрывчатые вещества для подготовки взрыва в людном месте Ставрополя», — сказала Катькало.

Как следует из материалов уголовного дела, довести задуманное уроженцу Дагестана не удалось, его задержали сотрудники правоохранительных органов в апреле прошлого года.

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