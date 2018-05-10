В Ростове-на-Дону на 12 лет осудили экстремиста, планировавшего взрыв в Ставрополе

Его осудили на 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель военного суда Алена Катькало.

«Суд счел убедительными представленные обвинением доказательства в том, что Рамазанов являлся сторонником террористической организации “Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) и хранил взрывчатые вещества для подготовки взрыва в людном месте Ставрополя», — сказала Катькало.