В Ростове-на-Дону на 12 лет осудили экстремиста, планировавшего взрыв в Ставрополе

Его осудили на 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель военного суда Алена Катькало.
«Суд счел убедительными представленные обвинением доказательства в том, что Рамазанов являлся сторонником террористической организации “Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) и хранил взрывчатые вещества для подготовки взрыва в людном месте Ставрополя», — сказала Катькало.
Как следует из материалов уголовного дела, довести задуманное уроженцу Дагестана не удалось, его задержали сотрудники правоохранительных органов в апреле прошлого года.