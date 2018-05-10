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11:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

СКР: мужчина убил на улице 26-летнего пермяка, когда защищал друга

Предполагаемый преступник нанёс смертельный удар ножом.

По данным СКР 26-летнего мужчину на улице Солдатова убил пермяк, защищавший своего друга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 8 мая двое приятелей зрелого возраста шли по улице, и в это время один из прохожих бросился на них с кулаками. Один из товарищей упал, друг пытался поднять его, но нападавший продолжал наносить удары. Тогда друг избиваемого достал небольшой нож и тоже нанёс удар, который оказался смертельным.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершенном преступлении установлен и задержан. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому 52-летнему мужчине», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как удалось выяснить «АиФ-Прикамье» из источника в правоохранительных органах, убитый мужчина четыре раза был судим. Он находился в розыске за вовлечение в употребление наркотиков и за умышленное заражение другого человека опасным для жизни заболеванием.

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