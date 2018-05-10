СКР: мужчина убил на улице 26-летнего пермяка, когда защищал друга
Предполагаемый преступник нанёс смертельный удар ножом.
Предполагаемый преступник нанёс смертельный удар ножом.
По данным СКР 26-летнего мужчину на улице Солдатова убил пермяк, защищавший своего друга.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
По версии следствия, вечером 8 мая двое приятелей зрелого возраста шли по улице, и в это время один из прохожих бросился на них с кулаками. Один из товарищей упал, друг пытался поднять его, но нападавший продолжал наносить удары. Тогда друг избиваемого достал небольшой нож и тоже нанёс удар, который оказался смертельным.
«В ходе проведения первоначальных следственных действий и
Как удалось выяснить «АиФ-Прикамье» из источника в правоохранительных органах, убитый мужчина четыре раза был судим. Он находился в розыске за вовлечение в употребление наркотиков и за умышленное заражение другого человека опасным для жизни заболеванием.