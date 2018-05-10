СКР: мужчина убил на улице 26-летнего пермяка, когда защищал друга

По данным СКР 26-летнего мужчину на улице Солдатова убил пермяк, защищавший своего друга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 8 мая двое приятелей зрелого возраста шли по улице, и в это время один из прохожих бросился на них с кулаками. Один из товарищей упал, друг пытался поднять его, но нападавший продолжал наносить удары. Тогда друг избиваемого достал небольшой нож и тоже нанёс удар, который оказался смертельным.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершенном преступлении установлен и задержан. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому 52-летнему мужчине», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.