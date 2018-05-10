Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия должна отдать мост»: реакция РФ на требования Киева
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области полиция задержала экс-главврача районной больницы

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции в Самарской области задержали 55-летнего бывшего главного врача районной больницы. В 2015—2016 годах мужчина, используя свое служебное положение, фиктивно устроил на работу в больницу трех своих знакомых. Они работали на должностях врачей и обслуживающего персонала и получали зарплату. Ущерб оценили в 480 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, главврач положил себе в карман 1,6 млн рублей, которые взял у пенсионеров и инвалидов.

— Подозреваемый, зная о том, что с утративших способность к самообслуживанию престарелых граждан и инвалидов, находящихся в больнице, взимается ежемесячная плата за пребывание в медучреждении, дал указание медицинской сестре собранные денежные средства передавать ему лично, минуя кассу, — рассказали в региональном главке.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

Все новости региона
 Как назначение Никола Пашиняна повлияет на российско-армянские отношения?
Небесное шоу продолжается: День Победы Юпитер отметил противостоянием
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
На воле — хуже: почему в японских тюрьмах много престарелых
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь