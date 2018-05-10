В Самарской области полиция задержала экс-главврача районной больницы

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции в Самарской области задержали 55-летнего бывшего главного врача районной больницы. В 2015—2016 годах мужчина, используя свое служебное положение, фиктивно устроил на работу в больницу трех своих знакомых. Они работали на должностях врачей и обслуживающего персонала и получали зарплату. Ущерб оценили в 480 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, главврач положил себе в карман 1,6 млн рублей, которые взял у пенсионеров и инвалидов.

— Подозреваемый, зная о том, что с утративших способность к самообслуживанию престарелых граждан и инвалидов, находящихся в больнице, взимается ежемесячная плата за пребывание в медучреждении, дал указание медицинской сестре собранные денежные средства передавать ему лично, минуя кассу, — рассказали в региональном главке.