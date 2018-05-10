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11:42 (мск), источник: Sputnik.by

Фура сбила пьяного пешехода на проспекте Дзержинского

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Грузовой автомобиль сбил перебегавшего дорого пьяного пешехода на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09:00 10 мая. Водитель фуры Scania двигался по проспекту со стороны улицы Есенина в направлении МКАД. В какой-то момент на проезжую часть выбежал 30-летний мужчина. В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести. Мужчина был доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции добавили, что пострадавший имел признаки алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.

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