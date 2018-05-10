Фура сбила пьяного пешехода на проспекте Дзержинского

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09:00 10 мая. Водитель фуры Scania двигался по проспекту со стороны улицы Есенина в направлении МКАД. В какой-то момент на проезжую часть выбежал 30-летний мужчина. В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести. Мужчина был доставлен в больницу.