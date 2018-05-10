Фура сбила пьяного пешехода на проспекте Дзержинского
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Грузовой автомобиль сбил перебегавшего дорого пьяного пешехода на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мингорисполкома.
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Грузовой автомобиль сбил перебегавшего дорого пьяного пешехода на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мингорисполкома.
В Госавтоинспекции добавили, что пострадавший имел признаки алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится проверка.