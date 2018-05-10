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12:00 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны подробности о подростке, стрелявшем в новосибирском колледже

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 10 мая — РИА Новости. Подросток из Новосибирской области, ранивший сокурсника в колледже Барабинска и покончивший с собой, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» делал репосты из сообществ, пропагандирующих нацистскую идеологию.

Областное правительство ранее сообщило, что студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина в городе Барабинск в четверг во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Еще два человека, которые во время инцидента выпрыгнули в окно, получили переломы, указали в региональном минздраве. По данным СК, студент стрелял из принесенного с собой ружья, которое собрал прямо в учреждении.

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На странице в соцсети «ВКонтакте», принадлежность которой в социальных сетях и местных СМИ приписывают напавшему подростку, были размещены репосты из сообществ, пропагандирующих нацистскую идеологию. Кроме того, в друзьях у молодого человека 1998 года рождения числились люди, у которых вместо традиционных фотографий были загружены кадры из фильмов про фашистскую Германию и свастика. В настоящее время страница подростка уже заблокирована соцсетью «за нарушение правил сайта».

По данным СК, утром 10 мая 2018 года 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой. Заведено дело по статье УК РФ «покушение на убийство совершенное общеопасным способом».

По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

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