В Самаре 14-летняя девочка без прав на квадроцикле сбила женщину

В Самаре в районе 17:40 в среду, 9 мая, около озера Дубовый Ерик 14-летняя девочка сбила женщину. Подросток была за рулем квадроцикла «Polaris». Квадроцикл не был зарегистрирован, а у школьницы не было прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— Водитель двигалась по грунтовой дороге вдоль озера Дубовый Ерик со стороны улицы Казачьей в сторону улицы Новоусадебной. По предварительной версии полицейских, в пути следования несовершеннолетняя допустила наезд на женщину 1989 года рождения, — говорится в сообщении.