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13:01 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске организатора финансовой пирамиды приговорили к 6 годам колонии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска приговорил организатора финансовой пирамиды Артема Мосейчука к шести годам колонии, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Источник: БЕЛТА

Артем Мосейчук признан виновным по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество), ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность) и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет. Мошенник выплатит также штраф размером Br61250 (2,5 тыс. базовых величин). В счет возмещения дохода, полученного преступным путем, с мужчины взыскано больше Br319 тыс. с госпошлиной более Br15 тыс.

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По данным следствия, Артем Мосейчук с января 2015 по сентябрь 2016 года руководил белорусской веткой компании KairosTechnologies LTD, которая занималась нелегальным привлечением денег у населения. Всего у ветки было больше 100 вкладчиков, суммарный доход составил свыше Br320 тыс. Граждане предоставляли часть жесткого диска в аренду и оплачивали вступительный взнос — от $125 до $2777. После этого вкладчики получали ежемесячный доход в размере 20% от внесенной суммы якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых «инвесторов» компании.

Оплачиваемая аренда части жесткого диска была основой легенды, согласно которой деятельность компании осуществлялась исключительно в IT-сфере. При этом по надежности, скорости доступа и цене предлагаемая услуга не могла конкурировать с аналогичными продуктами крупных компаний. Данный факт также подтверждается заключением компьютерно-технической экспертизы, проведенной центральным аппаратом Госкомитета судебных экспертиз.

Офис организации зарегистрирован в Великобритании, а непосредственные кураторы руководителя белорусского подразделения работали в Украине. При личных встречах парень получал рекомендации для развития ветки по принципу «пирамиды Понци» (схема, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов) с элементами сетевого маркетинга. В переписке в социальных сетях с зарубежными компаньонами он называл эту схему «гибло-затхлой». При этом на своей личной странице позиционировал себя как успешный бизнесмен с неограниченными материальными возможностями. Фотоснимки дорогостоящих часов, телефонов и других гаджетов, автомобиля «Мерседес», путешествий служили дополнительной рекламой компании.

Кроме того, молодой человек проводил яркие презентации, семинары и акции с приемами, рассчитанными на представителей среднего класса, не имеющих познаний в области экономики. На каждом мероприятии он убеждал пришедших в легальности деятельности компании. Это в совокупности с продуманной стратегией маскировки позволило ей действовать достаточно длительное время.

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