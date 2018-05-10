У депутата гордумы Ростова-на-Дону вымогали деньги

Ранее источник «Ростовских Вестей» сообщил, что днем 15 марта в центре
В четверг в гордуме прошло заседание фракции «Единая Россия», где рассматривался вопрос «участия депутата Амураля в ДТП 15 марта 2018 года».
Амураль сообщил, что не угрожал и не бил водителя, а пистолет без патронов достал, чтобы предотвратить неправомерные действия в отношении него. Кроме того, по его словам, водитель иномарки дважды совершил наезд — на его автомобиль, а также на него самого.
«После инцидента 19 марта в кафе произошла встреча, на которой он (второй участник инцидента) вымогал у меня деньги за замятие дела», — сказал Амураль, добавив, что в тот же день обратился в полицию с заявлением о том, на него дважды был совершен наезд. При этом Амураль признал, что в этом инциденте ему следовало вести себя сдержаннее.
Другие депутаты на заседании поддержали коллегу. По результатам заседания было принято решение дождаться окончания проверки и провести еще одно заседание фракции для принятия окончательного решения.
По результатам проверки, проведенной сразу после инцидента, в возбуждении дела было отказано. Позже областной СК отменил данное постановление, была назначена дополнительная проверка. В начале текущей недели комиссия гордумы провела заседание по вопросу размещенной в СМИ информации, по итогам которой было решено пока не предлагать думе никаких мер реагирования на данную информацию.