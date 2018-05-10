У депутата гордумы Ростова-на-Дону вымогали деньги

Источник: РИА Новости

Ранее источник «Ростовских Вестей» сообщил, что днем 15 марта в центре Ростова-на-Дону депутат Амураль разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля и напал на водителя. По информации издания, он «приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке потерпевшего», после чего скрылся с места происшествия.

В четверг в гордуме прошло заседание фракции «Единая Россия», где рассматривался вопрос «участия депутата Амураля в ДТП 15 марта 2018 года».

Амураль сообщил, что не угрожал и не бил водителя, а пистолет без патронов достал, чтобы предотвратить неправомерные действия в отношении него. Кроме того, по его словам, водитель иномарки дважды совершил наезд — на его автомобиль, а также на него самого.

«После инцидента 19 марта в кафе произошла встреча, на которой он (второй участник инцидента) вымогал у меня деньги за замятие дела», — сказал Амураль, добавив, что в тот же день обратился в полицию с заявлением о том, на него дважды был совершен наезд. При этом Амураль признал, что в этом инциденте ему следовало вести себя сдержаннее.

Другие депутаты на заседании поддержали коллегу. По результатам заседания было принято решение дождаться окончания проверки и провести еще одно заседание фракции для принятия окончательного решения.