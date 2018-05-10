Продавец из Нигерии выманил у доверчивого белоруса 900 долларов

Жертвой мошенников стал 24-летний мужчина, который хотел приобрести несколько приставок Sony PlayStation 4. На нигерийском сайте они предлагались дешевле, чем по рыночным ценам.
Белоруса предложение настолько заинтересовало, что он, не думая, перевел всю сумму за рубеж, но приставок так и не дождался, в связи с чем был вынужден обратиться в милицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее в Гродно разыскивали белорусского интернет-мошенника, который брал у людей деньги под обещание поставить определенный товар и исчезал. Жертвами преступника стали пятнадцать человек из разных регионов Беларуси.