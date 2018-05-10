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13:05 (мск), источник: Sputnik.by

Продавец из Нигерии выманил у доверчивого белоруса 900 долларов

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Житель Гродно лишился 900 долларов после попытки купить игровую приставку на одном из сайтов Нигерии, рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Источник: Sputnik.by

Жертвой мошенников стал 24-летний мужчина, который хотел приобрести несколько приставок Sony PlayStation 4. На нигерийском сайте они предлагались дешевле, чем по рыночным ценам.

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Белоруса предложение настолько заинтересовало, что он, не думая, перевел всю сумму за рубеж, но приставок так и не дождался, в связи с чем был вынужден обратиться в милицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Гродно разыскивали белорусского интернет-мошенника, который брал у людей деньги под обещание поставить определенный товар и исчезал. Жертвами преступника стали пятнадцать человек из разных регионов Беларуси.

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