Продавец из Нигерии выманил у доверчивого белоруса 900 долларов

Источник: Sputnik.by

Жертвой мошенников стал 24-летний мужчина, который хотел приобрести несколько приставок Sony PlayStation 4. На нигерийском сайте они предлагались дешевле, чем по рыночным ценам.

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Белоруса предложение настолько заинтересовало, что он, не думая, перевел всю сумму за рубеж, но приставок так и не дождался, в связи с чем был вынужден обратиться в милицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».