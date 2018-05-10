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13:06 (мск), источник: БЕЛТА

Зампред правления Белкоопсоюза больше года брал взятки — СК

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зампред правления Белкоопсоюза больше года брал взятки, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Источник: РИА "Новости"

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Оно было возбуждено по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

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«Мужчина с сентября 2015 года по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил взяток на сумму более $2,4 тыс. от своего доверенного лица за принятие мер по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой. Были проведены расчеты с данной коммерческой структурой на сумму свыше Br360 тыс.», — рассказали в СК.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение), доверенного лица — по ч. 1 ст. 431 УК (дача взятки). Уголовное дело готовится к передаче прокурору для направления в суд.

Как сообщалось, заместитель председателя Белкоопсоюза был привлечен в качестве подозреваемого во взяточничестве в апреле 2017 года.

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