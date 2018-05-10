На вокзале в Новосибирске пропал 42-летний мужчина
Азамата Гарипова в последний раз видели на вокзале «Новосибирск-Главный» 29 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
Азамата Гарипова в последний раз видели на вокзале «Новосибирск-Главный» 29 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
На вокзале в Новосибирске пропал 42-летний мужчина, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
Азамата Гарипова в последний раз видели на вокзале «Новосибирск-Главный» 29 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, голубые глаза.
Был одет в
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру 112, а также волонтёрам «ДоброСпаса» по номерам 8−903−904−65−85, 8−953−887−17−77, 8−951−387−07−58.