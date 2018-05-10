На вокзале в Новосибирске пропал 42-летний мужчина, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Азамата Гарипова в последний раз видели на вокзале «Новосибирск-Главный» 29 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, голубые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки.