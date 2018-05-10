В Свердловской области к реальным срокам приговорены «черные лесорубы»

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с 2015 по 2016 год, осужденные занимались незаконной вырубкой леса на территории Карпинского, Серовского и Новолялинского лесничества.

В результате лесничеству был причинен ущерб на сумму более 25 млн руб. Суд назначил наказание Денису Ленючеву в виде лишения свободы сроком на семь лет колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб., Роману Клепферу — в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 50 тыс. руб., Михаилу Нечухрину (с учетом ранее вынесенного приговора) — в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом 50 тыс. руб.