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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В Свердловской области к реальным срокам приговорены «черные лесорубы»

Краснотурьинский городской суд (Свердловская область) признал виновными местных жителей Дениса Ленючева, Романа Клепфера и Михаила Нечухрина по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса в особо крупном размере). ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере).

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с 2015 по 2016 год, осужденные занимались незаконной вырубкой леса на территории Карпинского, Серовского и Новолялинского лесничества.

В результате лесничеству был причинен ущерб на сумму более 25 млн руб. Суд назначил наказание Денису Ленючеву в виде лишения свободы сроком на семь лет колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб., Роману Клепферу — в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 50 тыс. руб., Михаилу Нечухрину (с учетом ранее вынесенного приговора) — в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом 50 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденных причиненного ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.

Артем Гирш.

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