Уполномоченная по правам ребенка РФ Кузнецова взяла на контроль расследование стрельбы в Барабинске
Напомним, 16-летний студент пришел в колледж с ружьем и расстрелял одногруппника, а затем покончил собой.
Напомним, 16-летний студент пришел в колледж с ружьем и расстрелял одногруппника, а затем покончил собой.
Уполномоченная по правам ребенка РФ Кузнецова взяла на контроль расследование стрельбы в Барабинске, об этом сообщается на страницей Института Уполномоченных по правам ребенка в соцсети «Вконтакте».
«ЧП в Новосибирской области. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова на связи с Губернатором. Глава региона и уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области выехали на место», — говорится в сообщении.
Напомним, днем 10 мая 16-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина пришел на учебу с ружьем. В здании он выстрелил в другого студента
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации ход расследования уголовного дела по стрельбе в Барабинске.