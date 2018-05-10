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13:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Уполномоченная по правам ребенка РФ Кузнецова взяла на контроль расследование стрельбы в Барабинске

Напомним, 16-летний студент пришел в колледж с ружьем и расстрелял одногруппника, а затем покончил собой.

Уполномоченная по правам ребенка РФ Кузнецова взяла на контроль расследование стрельбы в Барабинске, об этом сообщается на страницей Института Уполномоченных по правам ребенка в соцсети «Вконтакте».

«ЧП в Новосибирской области. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова на связи с Губернатором. Глава региона и уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области выехали на место», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 10 мая 16-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина пришел на учебу с ружьем. В здании он выстрелил в другого студента из-за «личных неприязненных отношений», а затем в остальных учащихся. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации ход расследования уголовного дела по стрельбе в Барабинске.

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