«Колдуна» из Челябинска и его жену во второй раз будут судить за грандиозное мошенничество

В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении известного южноуральского экстрасенса Константина Филимонова и его жены Светланы.

Семейная пара обвиняется в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем.

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По версии следствия, в апреле 2005 года супруги учредили ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции». Компания предлагала гражданам вкладывать деньги, обещая им выгоду до 60% годовых. Как следует из материалов дела, за пять лет Филимоновы обманули 1200 южноуральцев, похитив у них свыше 642 миллионов рублей. На данный момент арестовано имущество четы — 20 земельных участков в Черногории общей площадью свыше 288 тысяч кв.м., а также подконтрольные обвиняемым расчетные счета.

Напомним, в 2016 году супругов уже осудили за мошенничество: тогда Константину Филимонову дали 7,5 года колонии общего режима, его жене — на год меньше. До этого пара в течение трех лет скрывалась в Черногории.