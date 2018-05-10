«Колдуна» из Челябинска и его жену во второй раз будут судить за грандиозное мошенничество
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая, ФедералПресс. По версии следствия, семейная чета организовала финансовую пирамиду и обманула свыше тысячи южноуральцев.
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая, ФедералПресс. По версии следствия, семейная чета организовала финансовую пирамиду и обманула свыше тысячи южноуральцев.
В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении известного южноуральского экстрасенса Константина Филимонова и его жены Светланы.
Семейная пара обвиняется в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем.
По версии следствия, в апреле 2005 года супруги учредили ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции». Компания предлагала гражданам вкладывать деньги, обещая им выгоду до 60% годовых. Как следует из материалов дела, за пять лет Филимоновы обманули 1200 южноуральцев, похитив у них свыше 642 миллионов рублей. На данный момент арестовано имущество четы — 20 земельных участков в Черногории общей площадью свыше 288 тысяч кв.м., а также подконтрольные обвиняемым расчетные счета.
Напомним, в 2016 году супругов уже осудили за мошенничество: тогда Константину Филимонову дали 7,5 года колонии общего режима, его жене — на год меньше. До этого пара в течение трех лет скрывалась в Черногории.
Как пояснили «ФедералПресс» в