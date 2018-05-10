Полиция Самары разыскала мать ребенка, обнаруженного в Куйбышевском районе

Незамедлительно прибывшая в школу инспектор по делам несовершеннолетних в ходе беседы с найденным мальчиком узнала некоторую информацию о нем. Более того, во время разговора ребенок вспомнил свой дом и согласился показать его. Придя по названному ребёнком адресу, инспектор обнаружила, что в квартире никто не открывает дверь. При поквартирном обходе дома сотрудница полиции выяснила, что мальчик, действительно, проживает по этому адресу с матерью. Соседи подтвердили, что видели, как последняя вместе со своим сыном выходила из дома. Предположительно, женщина могла пойти в гости к своей родственнице, проживающей в Куйбышевском районе. Располагая сведениями, что мама малыша и её родственница злоупотребляют спиртными напитками, инспектор по делам несовершеннолетних решила посетить одну из подучетных семей, где и нашлась мама потерявшегося ребенка. Она пояснила, что отпустила сына погулять и о том, куда он пошел, ничего не знала.