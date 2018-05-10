Полиция Самары разыскала мать ребенка, обнаруженного в Куйбышевском районе
Малолетний мальчик, гуляющий в одиночестве возле одной из школ, привлек внимание неравнодушных прохожих.
Малолетний мальчик, гуляющий в одиночестве возле одной из школ, привлек внимание неравнодушных прохожих.
Во вторник, 8 мая инспектору по делам несовершеннолетних поступил звонок от директора одной из самарских школ, расположенных на административной территории, рассказавшей полицейскому, что несколько минут назад родители учеников привели в кабинет малыша, гулявшего возле школы без сопровождения взрослых, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Самостоятельно установить личность мальчика и его место жительства взрослым не удалось.
Незамедлительно прибывшая в школу инспектор по делам несовершеннолетних в ходе беседы с найденным мальчиком узнала некоторую информацию о нем. Более того, во время разговора ребенок вспомнил свой дом и согласился показать его. Придя по названному ребёнком адресу, инспектор обнаружила, что в квартире никто не открывает дверь. При поквартирном обходе дома сотрудница полиции выяснила, что мальчик, действительно, проживает по этому адресу с матерью. Соседи подтвердили, что видели, как последняя вместе со своим сыном выходила из дома. Предположительно, женщина могла пойти в гости к своей родственнице, проживающей в Куйбышевском районе. Располагая сведениями, что мама малыша и её родственница злоупотребляют спиртными напитками, инспектор по делам несовершеннолетних решила посетить одну из подучетных семей, где и нашлась мама потерявшегося ребенка. Она пояснила, что отпустила сына погулять и о том, куда он пошел, ничего не знала.
С женщиной была проведена профилактическая беседа и составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ. Также были проверены условия содержания ребенка. В настоящее время решается вопрос о постановке 33-летней женщины на профилактический учет.