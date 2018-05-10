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13:48 (мск), источник: Tengrinews

Узбекистанец «руководил» угонами автомобилей марки Lada в Алматы

Гражданин Узбекистана и его подельник угоняли машины марки Lada в спальных районах Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в отделе по раскрытию автотранспортных преступлений Управления криминальной полиции ДВД города Алматы, уже доказана их причастность к восьми фактам неправомерного завладения чужими транспортными средствами, а также их кражам.

«По подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое мужчин: 34-летний гражданин Узбекистана и его 32-летний подельник, житель города Алматы. Орудовали злоумышленники преимущество в спальном массиве», — сообщили в пресс-службе ДВД.

По данным полиции, шесть из восьми угнанных машин уже изъяты: четыре из них были обнаружены в Шымкенте, Южно-Казахстанской области, одна — на территории Алматинской области, следы еще одного похищенного автомобиля привели сыщиков в столицу. В настоящее время личности подозреваемых проверяются на причастность к другим преступлениям.

Расследование продолжается.

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