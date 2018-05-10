Узбекистанец «руководил» угонами автомобилей марки Lada в Алматы

Как сообщили в отделе по раскрытию автотранспортных преступлений Управления криминальной полиции ДВД города Алматы, уже доказана их причастность к восьми фактам неправомерного завладения чужими транспортными средствами, а также их кражам.

По данным полиции, шесть из восьми угнанных машин уже изъяты: четыре из них были обнаружены в Шымкенте, Южно-Казахстанской области, одна — на территории Алматинской области, следы еще одного похищенного автомобиля привели сыщиков в столицу. В настоящее время личности подозреваемых проверяются на причастность к другим преступлениям.