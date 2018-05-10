Узбекистанец «руководил» угонами автомобилей марки Lada в Алматы
Гражданин Узбекистана и его подельник угоняли машины марки Lada в спальных районах Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Гражданин Узбекистана и его подельник угоняли машины марки Lada в спальных районах Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в отделе по раскрытию автотранспортных преступлений Управления криминальной полиции ДВД города Алматы, уже доказана их причастность к восьми фактам неправомерного завладения чужими транспортными средствами, а также их кражам.
«По подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое мужчин: 34-летний гражданин Узбекистана и его 32-летний подельник, житель города Алматы. Орудовали злоумышленники преимущество в спальном массиве», — сообщили в
По данным полиции, шесть из восьми угнанных машин уже изъяты: четыре из них были обнаружены в Шымкенте,
Расследование продолжается.