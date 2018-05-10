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13:51 (мск), источник: Tengrinews

Чиновница похитила 53 миллиона тенге, выделенные по «Нурлы жер»

В Каркаралинском районе Карагандинской области осудили руководительницу отдела районного ЖКХ за участие в хищении из бюджете 53 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«9 апреля этого года осуждена Каркаралинским районным судом к лишению свободы сроком на шесть лет руководитель ГУ “Отдел ЖКХ, ПТиАД, строительства, жилищной инспекции Каркаралинского района” за участие в хищении в 2016 году бюджетных средств, выделенных по программе “Нурлы Жер” на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Каркаралинск», — сообщил заместитель руководителя ДНБПК АРКДГСиПК по Карагандинкой области Ерик Есенов.

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Согласно данным суда, осужденная 39-летняя чиновница полностью признала свою вину и заключила сделку с прокурором. Ей было предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» УК РК.

В своей должности осужденная работала с февраля 2015 года. По версии следствия, в начале лета 2016 года осужденная вместе со своим гражданским мужем, действуя в группе лиц по предварительному сговору, разработала преступный план.

Согласно плану супруг чиновницы отыскал подставное предприятие, которое участвовало и победило в тендере на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Каркаралинска.

В дальнейшем осужденная перечисляла бюджетные средства по актам с завышенными объемами выполненных работ на счет данного предприятия, а затем деньги проводились на счет другого предприятия, где учредителем была родственница осужденной.

По аналогичной схеме чиновница провернула несколько махинаций и причинила бюджету общий ущерб на 53 миллиона тенге.

Стоит отметить, что уголовное дело в отношении гражданского супруга чиновницы прекращено на стадии досудебного расследования в связи с его смертью. Уголовные дела в отношении остальных подельников осужденной выделены в отдельное производство.

«Суд назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет без конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать административно-хозяйственные должности в государственных органах, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы» — сообщили в Каркаралинском районном суде.

Наказание осужденная будет отбывать через пять лет, так как у нее на иждивении есть грудной ребенок. Также суд удовлетворил гражданский иск ГУ «Аппарат акима Каркаралинского района» о возмещении материального ущерба. Суд взыскал с чиновницы материальный ущерб в сумме 19 миллионов тенге.

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