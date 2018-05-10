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13:51 (мск), источник: "Российская газета"

В доме стрелка из сибирского колледжа начались обыски

Следователи проводят обыск в доме первокурсника Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина, устроившего стрельбу в учебном заведении.

Источник: РИА "Новости"

Информацию о начале следственных действий по месту жительства студента «РГ» подтвердил старший помощник руководителя областного СУ СКР Дмитрий Чечулин.

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Известно, что 16-летний молодой человек стрелял из гладкоствольного ружья, которое было зарегистрировано на имя его отца. При этом сам студент приехал в Барабинск из соседнего Куйбышевского района. Оружие 16 калибра парень пронес в рюкзаке разобранным и собрал уже в коридоре учебного заведения. После этого вошел в аудиторию и выстрелил в одного из сокурсников, ранив в плечо.

Помимо этого, переломы получили двое молодых людей, выпрыгнувших после начала стрельбы из окна. Сам же стрелок вышел обратно за дверь и нанес себе ранение, несовместимое с жизнью.

По данным областной прокуратуры, между студентом и другими учащимися могли бы быть неприязненные отношения, что скорее всего и стало причиной трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье УК о покушении на убийство.

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