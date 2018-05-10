В доме стрелка из сибирского колледжа начались обыски

Известно, что 16-летний молодой человек стрелял из гладкоствольного ружья, которое было зарегистрировано на имя его отца. При этом сам студент приехал в Барабинск из соседнего Куйбышевского района. Оружие 16 калибра парень пронес в рюкзаке разобранным и собрал уже в коридоре учебного заведения. После этого вошел в аудиторию и выстрелил в одного из сокурсников, ранив в плечо.