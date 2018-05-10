В Новороссийске мужчина погиб от взрыва гранаты
Это произошло 9 мая в станице Натухаевской.
Это произошло 9 мая в станице Натухаевской.
По предварительным данным, 48-летний местный житель находился дома и выпивал. У него произошел конфликт с женой. Мужчина пошел в сарай, взял боевую гранату и взорвал ее. Пострадавший скончался на месте.
«Сейчас следователи выясняют, откуда у мужчины была граната. Назначены экспертизы по остаткам боеприпаса и криминалистическая с целью установления вида гранаты», — рассказал