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15:04 (мск), источник: Кубань 24

В Новороссийске мужчина погиб от взрыва гранаты

Это произошло 9 мая в станице Натухаевской.

Источник: Кубань 24

По предварительным данным, 48-летний местный житель находился дома и выпивал. У него произошел конфликт с женой. Мужчина пошел в сарай, взял боевую гранату и взорвал ее. Пострадавший скончался на месте.

«Сейчас следователи выясняют, откуда у мужчины была граната. Назначены экспертизы по остаткам боеприпаса и криминалистическая с целью установления вида гранаты», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель руководителя следственного отдела СУ СК по Краснодарскому краю в Новороссийске Сергей Фомин.

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