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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Межрегиональный канал поставки наркотиков ликвидирован в Татарстане, изъято более 5 кг «синтетики»

Казань. 10 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Татарстанские полицейские задержали двоих участников группы, занимающейся распространением синтетических наркотиков, сообщает в четверг пресс-служба республиканского МВД.

По данным полиции, оптовые партии «синтетики» на территорию Набережных Челнов поставлял житель Оренбургской области. Он был задержан сотрудниками отдела наркоконтроля по пути из Москвы, при досмотре его машины в тайнике багажника было обнаружено и изъято около 4 кг наркотиков.

Кроме того, в окрестностях Набережных Челнов задержанный оборудовал два тайника, из которых полицейские изъяли в общей сложности около 1,2 кг синтетических наркотиков.

— В дальнейшем был задержан житель Альметьевска, который занимался розничным сбытом партий, привозимых поставщиком. При обыске в его квартире правоохранители изъяли 161 г «синтетики», — говорится в сообщении.

Примерная стоимость изъятых наркотиков может составлять порядка 10 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.

Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). На время следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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