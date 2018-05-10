Межрегиональный канал поставки наркотиков ликвидирован в Татарстане, изъято более 5 кг «синтетики»
Казань. 10 мая.
Казань. 10 мая.
По данным полиции, оптовые партии «синтетики» на территорию Набережных Челнов поставлял житель Оренбургской области. Он был задержан сотрудниками отдела наркоконтроля по пути из Москвы, при досмотре его машины в тайнике багажника было обнаружено и изъято около 4 кг наркотиков.
Кроме того, в окрестностях Набережных Челнов задержанный оборудовал два тайника, из которых полицейские изъяли в общей сложности около 1,2 кг синтетических наркотиков.
— В дальнейшем был задержан житель Альметьевска, который занимался розничным сбытом партий, привозимых поставщиком. При обыске в его квартире правоохранители изъяли 161 г «синтетики», — говорится в сообщении.
Примерная стоимость изъятых наркотиков может составлять порядка 10 млн рублей, отмечается в
Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). На время следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.