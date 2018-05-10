Межрегиональный канал поставки наркотиков ликвидирован в Татарстане, изъято более 5 кг «синтетики»

По данным полиции, оптовые партии «синтетики» на территорию Набережных Челнов поставлял житель Оренбургской области. Он был задержан сотрудниками отдела наркоконтроля по пути из Москвы, при досмотре его машины в тайнике багажника было обнаружено и изъято около 4 кг наркотиков.

Кроме того, в окрестностях Набережных Челнов задержанный оборудовал два тайника, из которых полицейские изъяли в общей сложности около 1,2 кг синтетических наркотиков.

— В дальнейшем был задержан житель Альметьевска, который занимался розничным сбытом партий, привозимых поставщиком. При обыске в его квартире правоохранители изъяли 161 г «синтетики», — говорится в сообщении.

Примерная стоимость изъятых наркотиков может составлять порядка 10 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.