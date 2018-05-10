В Астане ищут пропавшего 9-летнего ребенка

«10 мая в 12.10 из спорткомплекса “Алатау” вышел ребенок 9 лет и пропал. Зовут Мейиржан. Одет в школьную форму, сверху куртка-безрукавка синяя. На голове синяя бейсболка с надписью “Реал Мадрид”. За спиной синий рюкзак», — сообщили родные.