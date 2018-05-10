В Астане ищут пропавшего 9-летнего ребенка
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Полицейские Астаны разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Полицейские Астаны разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«10 мая в 12.10 из спорткомплекса “Алатау” вышел ребенок 9 лет и пропал. Зовут Мейиржан. Одет в школьную форму, сверху
В
«Родители обратились в полицию около 12.50. Полицейскими проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения мальчика», — сообщили в ДВД.