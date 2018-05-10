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13:53 (мск), источник: Kazinform

В Астане ищут пропавшего 9-летнего ребенка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Полицейские Астаны разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«10 мая в 12.10 из спорткомплекса “Алатау” вышел ребенок 9 лет и пропал. Зовут Мейиржан. Одет в школьную форму, сверху куртка-безрукавка синяя. На голове синяя бейсболка с надписью “Реал Мадрид”. За спиной синий рюкзак», — сообщили родные.

В пресс-службе ДВД Астаны пояснили, что родители пропавшего мальчика обратились в полицию.

«Родители обратились в полицию около 12.50. Полицейскими проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения мальчика», — сообщили в ДВД.

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