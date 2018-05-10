Молдавские интернет-мошенники по-новому воруют деньги с банковских карт

Источник: Actualitati.md

Происходит это следующим образом. Вы задаёте в поиске Google любую информацию и, нажимая на результат, видите надпись о том, что у вас появился шанс выиграть смартфон. Нужно только угадать, в какой из коробок он лежит. Дается три попытки.

Первые две всегда неудачные, а на последней вы «выигрываете». Но нужно оплатить доставку. Она стоит один доллар. Вас перекидывает на некий сайт megaebook, здесь нужно заполнить анкету, ввести данные кредитной карты и внести оплату в 1$. С этого момента с вашей банковской карты мошенники могут снимать разное количество денег.