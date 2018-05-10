Двух водителей с поддельными правами поймали полицейские в Иркутской области

Сразу двое автомобилистов с поддельными водительскими удостоверениями попались полицейским за прошедшие сутки. Первый нарушитель на «Тойоте Пробокс» был остановлен инспекторами ГИБДД в Слюдянском районе. Им оказался 34-летний житель Улан-Удэ. Он предъявил инспектору права, которое опытному сотруднику визуально показалось подозрительным. Проверив его специальным прибором в присутствии понятых, полицейский убедился, что документ подделан.

— В водительское удостоверение была вклеена фотография этого водителя, а фамилия, имя, дата рождения другого человека. Нарушитель признался, что был лишён прав, а когда срок лишения закончился, вместо того, чтобы сдать экзамены и получить в ГИБДД новый документ, он решил сделать подделку через Интернет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Спустя несколько часов на этом же посту инспекторы остановили «Тойоту Лэнд Крузер». 34-летний водитель этого внедорожника также приобрел фальшивое удостоверение в Интернете, после того, как его второй раз лишили прав на 3 года. За то, что он все же сел за руль, его арестовали на сутки.