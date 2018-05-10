Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Прокуратура проверяет обстоятельства стрельбы в колледже в Новосибирской области
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Двух водителей с поддельными правами поймали полицейские в Иркутской области

Нарушители купили удостоверения в Интернете.

Сразу двое автомобилистов с поддельными водительскими удостоверениями попались полицейским за прошедшие сутки. Первый нарушитель на «Тойоте Пробокс» был остановлен инспекторами ГИБДД в Слюдянском районе. Им оказался 34-летний житель Улан-Удэ. Он предъявил инспектору права, которое опытному сотруднику визуально показалось подозрительным. Проверив его специальным прибором в присутствии понятых, полицейский убедился, что документ подделан.

— В водительское удостоверение была вклеена фотография этого водителя, а фамилия, имя, дата рождения другого человека. Нарушитель признался, что был лишён прав, а когда срок лишения закончился, вместо того, чтобы сдать экзамены и получить в ГИБДД новый документ, он решил сделать подделку через Интернет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Спустя несколько часов на этом же посту инспекторы остановили «Тойоту Лэнд Крузер». 34-летний водитель этого внедорожника также приобрел фальшивое удостоверение в Интернете, после того, как его второй раз лишили прав на 3 года. За то, что он все же сел за руль, его арестовали на сутки.

Сейчас все изъятые документы отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа». Кстати, за 4 последних месяца за такие преступления уже возбуждено 7 уголовных дел. Полицейские напоминают, что за езду с подложными водительскими правами, можно отправиться за решетку на шесть месяцев.

Все новости региона
 Как назначение Никола Пашиняна повлияет на российско-армянские отношения?
Небесное шоу продолжается: День Победы Юпитер отметил противостоянием
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
На воле — хуже: почему в японских тюрьмах много престарелых
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь