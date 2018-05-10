Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы
В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибиряк украл две старинные монеты из антикварного магазина

Он подменил их на похожие, но не имеющие ценности.

В Новосибирске раскрыли кражу из антикварного магазина на улице Героев труда. Вор проник в помещение и подменил две старинные монеты 1897 и 1899 годов выпуска на похожие.

— Преступление было совершено 19 марта. Оставленные преступником взамен монеты не представляли никакой ценности. Сумма причиненного ущерба составила 72 тысячи рублей, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Полицейским удалось во время оперативно-розыскных мероприятий установить личность вора и задержать его. Им оказался 21-летний житель микрорайона Шлюз. Выяснилось, что украденное он продал в другую антикварную лавку. Сейчас правоохранители пытаются найти монеты.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Все новости региона
 «Ашан» больше не будет магазином дешевых товаров
«Теперь ты наш сын!»: итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Иран и Израиль обменялись ударами
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь