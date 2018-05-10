Сибиряк украл две старинные монеты из антикварного магазина

В Новосибирске раскрыли кражу из антикварного магазина на улице Героев труда. Вор проник в помещение и подменил две старинные монеты 1897 и 1899 годов выпуска на похожие.

— Преступление было совершено 19 марта. Оставленные преступником взамен монеты не представляли никакой ценности. Сумма причиненного ущерба составила 72 тысячи рублей, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Полицейским удалось во время оперативно-розыскных мероприятий установить личность вора и задержать его. Им оказался 21-летний житель микрорайона Шлюз. Выяснилось, что украденное он продал в другую антикварную лавку. Сейчас правоохранители пытаются найти монеты.