Сибиряк украл две старинные монеты из антикварного магазина
Он подменил их на похожие, но не имеющие ценности.
Он подменил их на похожие, но не имеющие ценности.
В Новосибирске раскрыли кражу из антикварного магазина на улице Героев труда. Вор проник в помещение и подменил две старинные монеты 1897 и 1899 годов выпуска на похожие.
— Преступление было совершено 19 марта. Оставленные преступником взамен монеты не представляли никакой ценности. Сумма причиненного ущерба составила 72 тысячи рублей, — рассказывают в
Полицейским удалось во время
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.