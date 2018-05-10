Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку по факту массовой драки

Все случилось в центре города.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в центре города. Как сообщили в социальных сетях, все случилось на пересечении улицы Максима Горького и Крепостного. — Произошла драка, крики, визги, — написал подросток, который все увидел из окна квартиры. — Пострадавший не может встать.

Исходя из пояснений, вечером 9 мая на парня с девушкой, которые шли по улице, напала компания агрессивных людей. Последние разбежались, когда жильцы стали угрожать вызвать полицию, но успели нанести несколько ударов по молодому человеку. Вскоре на место приехали правоохранители, но не застали хулиганов. Местные жители также сообщили, что рядом находится забегаловка, в результате они регулярно становятся свидетелями различных разборок, выяснения отношений, потасовок и драк между пьяными клиентами забегаловки.

Все новости региона
 Екатерина Андреева возвращается в московское «Время»
Как назначение Никола Пашиняна повлияет на российско-армянские отношения?
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 82-летний Эрнест Ясан скончался в петербургской больнице, куда был доставлен после автомобильной аварии
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь