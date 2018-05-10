Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку по факту массовой драки

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в центре города. Как сообщили в социальных сетях, все случилось на пересечении улицы Максима Горького и Крепостного. — Произошла драка, крики, визги, — написал подросток, который все увидел из окна квартиры. — Пострадавший не может встать.

Исходя из пояснений, вечером 9 мая на парня с девушкой, которые шли по улице, напала компания агрессивных людей. Последние разбежались, когда жильцы стали угрожать вызвать полицию, но успели нанести несколько ударов по молодому человеку. Вскоре на место приехали правоохранители, но не застали хулиганов. Местные жители также сообщили, что рядом находится забегаловка, в результате они регулярно становятся свидетелями различных разборок, выяснения отношений, потасовок и драк между пьяными клиентами забегаловки.