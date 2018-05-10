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13:41 (мск), источник: РИА Крым

Двухметровый провал: в Симферополе подземная река смыла асфальт

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе, на перекрестке улиц Маяковского и Желябова, почти на двухметровую глубину под землю ушел асфальт. Как рассказал РИА Новости Крым руководитель МБУ «Город» Николай Коновалов, причина провала — река Казанка, которую обнаружили в образовавшейся дыре коммунальщики.

Источник: РИА "Новости"

«Оказывается, там проходит река Казанка. Она течет по бетонному руслу, а сверху перекрыта панелями, которые и провалились. Скорее всего, от старости. Панели очень тонкие и устанавливали их, скорее всего, еще при Советском Союзе», — рассказал Коновалов.

Провал асфальта на перекрестке улиц Маяковского и Желябова в Симферополе.

По его словам, провал водой не заполняется.

«Вода проходит, ливневая канализация работает», — сообщил Николай Коновалов.

Коммунальщики пока решают, что делать с образовавшейся «черной дырой» в асфальте на Маяковского.

Провал, конечно, надо устранить, но проблема в том, что есть боязнь, что здесь мы залатаем, а потом пролом появится в другом месте. Надо принимать решение и, возможно, вскрывать все русло. Пока же рано говорить о сроках ремонта.
руководитель МБУ «Город»

На данный момент из-за провала перекрыто движение по одной из полос улицы Маяковского.

Река Казанка — небольшая река, практически полностью проходящая в Симферополе под землей. Единственный участок, где она проходит по поверхности — перекресток улиц Гоголя и Толстого. Проходит под улицами Маяковского, Карла Маркса, Карла Ликнехта и Розы Люксембург, является притоком реки Салгир.

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