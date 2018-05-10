Двухметровый провал: в Симферополе подземная река смыла асфальт

Провал, конечно, надо устранить, но проблема в том, что есть боязнь, что здесь мы залатаем, а потом пролом появится в другом месте. Надо принимать решение и, возможно, вскрывать все русло. Пока же рано говорить о сроках ремонта.

руководитель МБУ «Город»