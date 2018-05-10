Малобродскому вызвали в суд скорую помощь
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Пришедшие в суд поддержать бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» и
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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Пришедшие в суд поддержать бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» и
«Алексей в тяжёлом состоянии, требуется срочная реанимация в отделение кардиологии», — сообщили соратники Малобродского журналистам.
Судебные приставы попросили прессу покинуть здание суда. Около него находится автомобиль скорой помощи, медики прошли в суд.
В четверг суд во второй раз отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест. Ранее продюсеру продлили арест до 19 июня.