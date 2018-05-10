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13:49 (мск), источник: Интерфакс

Малобродскому вызвали в суд скорую помощь

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Пришедшие в суд поддержать бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексею Малобродского заявили, что ему стало плохо в зале заседания.

Источник: РИА "Новости"

«Алексей в тяжёлом состоянии, требуется срочная реанимация в отделение кардиологии», — сообщили соратники Малобродского журналистам.

Судебные приставы попросили прессу покинуть здание суда. Около него находится автомобиль скорой помощи, медики прошли в суд.

В четверг суд во второй раз отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест. Ранее продюсеру продлили арест до 19 июня.

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