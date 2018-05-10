Малобродскому вызвали в суд скорую помощь

Судебные приставы попросили прессу покинуть здание суда. Около него находится автомобиль скорой помощи, медики прошли в суд.

В четверг суд во второй раз отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест. Ранее продюсеру продлили арест до 19 июня.