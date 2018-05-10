Жильцов дома в Екатеринбурге, где рухнула стена, просят немедленно съехать

Жильцов дома в Екатеринбурге на улице Военная, 7, где обрушилась стена, просят выехать из него. Объявление об этом появилось в подъездах дома.

«Уважаемые жители МКД по улице Военной, 7! Согласно техническому заключению, дальнейшая безопасная и комфортная для жизни и здоровья людей эксплуатация жилого дома невозможна… В связи с этим вам необходимо незамедлительно освободить комнаты!», — говорится в тексте объявления.

Там также уточняется, что общая изношенность дома составляет 61%, а отдельные места общественного пользования изношены на 75%.

Также состояние строения не безопасно в смысле пожара.