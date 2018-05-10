Жильцов дома в Екатеринбурге, где рухнула стена, просят немедленно съехать
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Управляющая компания рекомендует жильцам дома на Вторчермете, где обрушилась стена, немедленно выехать из строения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Управляющая компания рекомендует жильцам дома на Вторчермете, где обрушилась стена, немедленно выехать из строения.
Жильцов дома в Екатеринбурге на улице Военная, 7, где обрушилась стена, просят выехать из него. Объявление об этом появилось в подъездах дома.
«Уважаемые жители МКД по улице Военной, 7! Согласно техническому заключению, дальнейшая безопасная и комфортная для жизни и здоровья людей эксплуатация жилого дома невозможна… В связи с этим вам необходимо незамедлительно освободить комнаты!», — говорится в тексте объявления.
Там также уточняется, что общая изношенность дома составляет 61%, а отдельные места общественного пользования изношены на 75%.
Также состояние строения не безопасно в смысле пожара.
Жильцам дома предлагается в четверг, 10 мая выйти на общее собрание совместно с УК и администрацией Чкаловского района, чтобы решить, как поступить дальше.