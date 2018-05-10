Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Кинжал» РФ «разрубит» авианосцы США пополам - военные США
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Спасенный Путиным ветеран объяснил инцидент
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Экс-«татушка» Юля Волкова уменьшила губы
Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
14:13 (мск), источник: УралПолит.ру

«Думал, что проверка»: преподаватель новосибирского техникума рассказал свою версию нападения студента

БАРАБИНСК, 10 мая, УралПолит.Ru. Запись с рассказом сотрудника колледжа быстро распространяется в социальных сетях.

Преподаватель новосибирского техникума поделился с журналистами подробностями стрельбы, произошедшей 10 мая.

Как он рассказал журналистам канала Mash, нападавший зашел в аудиторию с огнестрельным оружием в руках, направил его на сокурсников и выстрелил в них, не прицеливаясь. Пуля попала в учащегося, который сидел ближе ко входу. Сам же преподаватель не сразу понял, что именно происходит. Сначала ему показалось, что молодой человек проводит проверку (в колледже регулярно осуществляются тренировки по противопожарной и антитеррористической безопасности).

Читайте также
В доме стрелка из сибирского колледжа начались обыски

Как только учитель осознал, что ситуация принимает серьезные обороты, он приказал всем подопечным ложиться на пол. Подростки быстро прислушались к указаниям и скрылись под партами. В тот же момент 17-летний стрелок вышел из помещения.

Воспользовавшись минутным затишьем, студенты быстро перебрались в лаборантскую. Там юноши и девушки затаились, боясь выдать звуками свое присутствие. Через некоторое время 17-летний подозреваемый вернулся в аудиторию и обнаружил, что все возможные жертвы укрылись в неизвестном месте. Пока молодой человек раздумывал о том, что ему делать дальше, преподаватель пытался успокоить своего подопечного. Он расспрашивал подростка о возможных проблемах в семье, но тот молча вышел из кабинета и больше туда не зашел.

Ранее «УралПолит.Ru» сообщал, что в Новосибирской области студент расстрелял сокурсника в стенах колледжа. Сейчас жертва нападения находится в больнице с огнестрельным ранением руки.

Все новости региона
Наркоманка решила нагреть анализы в микроволновке и взорвала магазин
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
В каких странах пьют больше всего
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Иран и Израиль обменялись ударами
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь