«Думал, что проверка»: преподаватель новосибирского техникума рассказал свою версию нападения студента

Преподаватель новосибирского техникума поделился с журналистами подробностями стрельбы, произошедшей 10 мая.

Как он рассказал журналистам канала Mash, нападавший зашел в аудиторию с огнестрельным оружием в руках, направил его на сокурсников и выстрелил в них, не прицеливаясь. Пуля попала в учащегося, который сидел ближе ко входу. Сам же преподаватель не сразу понял, что именно происходит. Сначала ему показалось, что молодой человек проводит проверку (в колледже регулярно осуществляются тренировки по противопожарной и антитеррористической безопасности).

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Как только учитель осознал, что ситуация принимает серьезные обороты, он приказал всем подопечным ложиться на пол. Подростки быстро прислушались к указаниям и скрылись под партами. В тот же момент 17-летний стрелок вышел из помещения.

Воспользовавшись минутным затишьем, студенты быстро перебрались в лаборантскую. Там юноши и девушки затаились, боясь выдать звуками свое присутствие. Через некоторое время 17-летний подозреваемый вернулся в аудиторию и обнаружил, что все возможные жертвы укрылись в неизвестном месте. Пока молодой человек раздумывал о том, что ему делать дальше, преподаватель пытался успокоить своего подопечного. Он расспрашивал подростка о возможных проблемах в семье, но тот молча вышел из кабинета и больше туда не зашел.